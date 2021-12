Quadrigêmeos de gravidez natural recebem alta em Salvador

Um mês e 11 dias depois de seu nascimento, os quadrigêmeos prematuros, cuja a mãe é moradora da cidade de Riachão do Jacuípe, a 200 km de Salvador, deixaram o hospital na sexta-feira, 9, e já estão em casa.

Elias, Maria Eduarda, Maria Eloisa e Maria Elena nasceram no dia 26 de janeiro, na Maternidade de Referência José Maria de Magalhães Neto, no bairro do Pau Miúdo, na capital baiana, após uma gestação natural, sem fertilização.

A mãe, Eliomária Gomes, é agente de endemias e o pai é caminhoneiro. Eles tiveram que se descolocar de Riachão do Jacuípe para Salvador diversas vezes durante a gestação para realizar o acompanhamento na maternidade.

