Quadras e campos de futebol estão com estrutura danificada

Um sonho em comum é alimentado na vida da maioria das crianças brasileiras: ser jogador de futebol. O "país do futebol", que tanto revela craques para o mundo, no entanto, tem uma infraestrutura 'perna de pau' quando o assunto são os campos e quadras esportivas.

Em Salvador, a situação não é diferente. Além de servirem para a formação de futuros atletas, estes espaços funcionam também como importantes equipamentos de lazer para a comunidade. Mas as condições de uso são ruins.

Piso irregular, a maioria com pedras soltas que podem causar acidentes, equipamentos enferrujados, alambrados danificados e falta de um sistema de escoamento da água da chuva são alguns dos problemas encontrados.

Ari Oliveira e os cerca de 60 garotos de seis a 14 anos do Projeto Social Clube sofrem diariamente com as dificuldades do Campo da Pronaica, em Cajazeira X. O projeto tem o objetivo de oferecer a crianças e adolescentes aulas de futebol no turno oposto ao que estudam.

"Jogamos aqui na raça, sem nenhum apoio. O campo tem muitos buracos e pequenas pedras, os alunos acabam se machucando constantemente", relata Oliveira, que coordena a iniciativa.

Além de ser utilizado em competições, o campo serve para o lazer da comunidade e para projetos sociais, como o de Oliveira, realizado no local há 20 anos. "Quando chove, tenho que liberar as crianças, porque o campo fica alagado. É preciso criar um sistema de escoamento", afirma.

Salvador conta com 279 campos e quadras cadastrados na Diretoria Geral de Esportes e Lazer (DGEL), vinculada à Secretaria Municipal da Educação. O gestor da DGEL, Téo Senna, admite que estes espaços apresentam uma série de problemas de infraestrutura.

No entanto, ele ressalta que a prefeitura tem reunido esforços para requalificar estes equipamentos. Além do programa de requalificação lançado no último mês, há também uma iniciativa de adoção de campos e quadras, mas ainda não há resultados.

Acidentes

No campo de Fazenda Grande IV, uma erosão tem feito com que parte do local esteja afundando. O problema, que já existia, foi agravado por uma invasão ao lado do equipamento e pelo descarte de lixo pelos moradores.

"As crianças caem no buraco quase todos os dias. É o único lugar que têm para brincar, já que não temos parques nem praças. Algumas delas já cortaram o pé gravemente em um pedaço de ferro no buraco", relata o segurança Ronivaldo dos Santos, 36, morador do bairro.

Presidente da associação de esportistas local, José Luciano dos Santos, 61, chamado de "Steve", diz que já fez diversas solicitações à prefeitura. "O piso precisa ser refeito, as crianças se machucam nas pedras. A iluminação está péssima, não conseguimos usar o campo à noite", pontua ele.

Em São João do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário, os problemas se repetem. No local, as duas quadras são as únicas opções de lazer dos moradores. Em ambas, o piso apresenta buracos e o alambrado está solto, prestes a cair.

"Temos medo de que caia sobre nossos filhos. À noite, não tem iluminação. A prefeitura precisa olhar para o subúrbio", critica a doméstica Alcione São Pedro, 33.

