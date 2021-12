Quadra que desabou no Odorico Tavares estava interditada

A quadra de esportes do Colégio Estadual Odorico Tavares, onde houve um desabamento nesta quarta-feira, 22, estava interditada, segundo a Secretaria de Educação do Estado. Com isso, ninguém tinha acesso ao local e não houve vítimas.

A Secretaria afirmou que o processo de recuperação do espaço já tinha sido aberto e realizada a licitação da Ata de Registro de Preço para a manutenção de serviços de engenharia.

A previsão é que a obra comece a partir de abril.

Acidente

Após o desabamento da cobertura, restos da estrutura ficaram espalhados pelo chão ou parcialmente pendurados no ginásio de esportes.

Técnicos da Codesal estiveram no local, mas não falaram com a imprensa. A Codesal informou, por meio de nota, que um engenheiro apontou que a "causa provável do desabamento é falta de manutenção predial, pois existe oxidação em algumas partes do local onde aconteceu o acidente. A quadra ao lado também foi interditada preventivamente pela Codesal".

A direção do colégio não se pronunciou sobre o acidente.

Como os professores da rede estadual estão em greve desde o dia 15 de março, por conta da paralisação nacional contra a Reforma da Previdência, não havia alunos no colégio no momento do acidente.

A ocorrência não vai alterar a rotina das atividades escolares, segundo assegurou a Secretaria de Educação.

adblock ativo