Público poderá escolher nome de nova onça-preta do Zoo

A população baiana vai poder escolher o nome da nova onça-preta melânica do Zoológico de Salvador até o dia 30 de outubro. A votação online foi aberta nesta quarta-feira, 7.

As opções são: Zumbi dos Palmares, Osório ou Diaurum (onça-preta em tupi-guarani). O filhote macho nasceu nas instalações do zoológico e esta à espera do resultado da votação para ser batizado.

Segundo nota da instituição, o Zoológico de Salvador foi o primeiro do país a participar efetivamente em múltiplos programas de manejo, reprodução e pesquisa com espécies brasileiras. "A reprodução em cativeiro é uma importante ferramenta para manutenção das espécies", comentou Norberto, coordenador do Zoo.



