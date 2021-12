Público marca presença no retorno dos caboclos

Devotos, religiosos e muitas famílias acompanharam o cortejo de despedida do casal de caboclos, símbolo da luta do povo baiano pela independência, realizado neste domingo, 5, no Campo Grande, Centro de Salvador. Na praça desde o 2 de julho, as imagens foram levadas de volta à Lapinha.

Agarrada ao carro que carregava a imagem do caboclo, a aposentada Mauricéia Coque, 65 anos, faz há quatro anos o trajeto, segurando o carro até o final. "Tudo o que eu tenho foi ele quem me deu. Já consegui uma casa, o emprego de minha filha. Tenho muita fé".

Para fazer novos pedidos e agradecer, a funcionária pública Délia Ribeiro, 61 anos, e há 17 anos no candomblé, pediu saúde e prosperidade para conseguir terminar a sua graduação. "É o meu sonho. Ano que vem, estarei aqui de novo para agradecer", diz servidora pública.

Tradição de família

Além do significado religioso, associado à cura e à solidariedade, muitas famílias não perdem a oportunidade de incentivar a tradição na família. É o caso do serralheiro Raimundo Silva, que faz questão de levar seu neto de 11 anos, Mateus Souza, no 2 de Julho e na despedida dos caboclos.

"Meus pais sempre me traziam. É importante fazer a conexão de hoje com o passado", afirma Silva. "Gosto muito. É uma forma de eu conhecer a história do Brasil", diz o menino.

