Público lota Rio Vermelho para assistir ao Paralamas

O show da banda Paralamas do Sucesso encerrou na noite deste domingo, 21, as 34 horas de atividades culturais promovidas pela segunda edição do Festival da Primavera. O público lotou o Largo da Dinha, no bairro do Rio Vermelho, local da apresentação.



Produzido pela Prefeitura de Salvador, o festival começou no sábado e atraiu mais de 40 mil pessoas por dia, segundo o secretário de Turismo e Cultura, Guilherme Bellintani. Desse total, estima-se que cerca de 15 mil passaram pelo bairro durante o dia e mais de 30 mil foram assistir aos shows musicais.

Com um público adolescente empolgado na primeira fila, Márcio Mello fez um tributo a Raul Seixas na tarde de ontem. Entre músicas de seu repertório, o cantor levantou o coro com sucessos com "Medo da Chuva" e "Sociedade Alternativa".

Minutos antes do horário programado, Herbert Vianna começou o show com "Alagados" e foi recebido efusivamente pelo público. Após uma hora de apresentação, o evento foi encerrado com fogos de artifício.

Atraído pelos Paralamas do Sucesso, o estudante Elísio Neto aprovou a programação. "Deveria haver o festival de outono, inverno... Todas as estações", disse.

Para as amigas Lorena Ribeiro, Alana Santos e Andressa Santos, apresentações gratuitas deveriam ocorrer durante todo o ano. "Bandas como Paralamas do Sucesso sempre vêm para a cidade para eventos que são caros. É bem legal trazer a banda para shows abertos ao público", diz Lorena Ribeiro.

Programação infantil

Na tarde deste domingo, muitas famílias aproveitavam a programação de filmes, peças teatrais e brincadeiras para crianças.

Presente no show de Lenine, realizado no sábado, a cabeleireira Denise Moreira aproveitou o domingo para levar a filha Maria Clara para passear. "Achei que hoje à tarde estava melhor para as crianças. Ontem vim curtir, adorei o show. Tinha muita gente bonita e educada".

