Público lota Dique do Tororó para ver o Alavontê

Cerca de quatro mil pessoas acompanharam, na manhã deste domingo, 3, a apresentação da banda baiana Alavontê, realizada no Dique do Tororó como parte das atrações culturais do Festival da Cidade, que celebra os 467 anos da capital baiana.

Em seu "pranchão" - um trio elétrico mais baixo, em forma de palco aberto -, o grupo formado pelos cantores Ricardo Chaves, Manno Góes, Magary Lord e Jonga Cunha animou a terceira edição do projeto "Volta do Dique", que reuniu um público das mais diversas idades.

No repertório, clássicos da axé music e grandes sucessos da música baiana dos anos 90, como "É o Bicho", "Dia dos namorados" "Pra Te Ter Aqui", dentre outros hits. Nem mesmo o sol escaldante desanimou o público, que cantou junto e rememorou antigos carnavais.

A professora universitária Viviane Caldas, 41, conseguiu reunir os amigos da adolescência para curtirem juntos a apresentação e se divertirem ao som das canções que marcaram a juventude.

"Não perco nenhuma apresentação da banda, é como uma viagem no tempo. Dessa vez, trouxe cinco amigos e curtimos muito a festa, como se tivéssemos 16, 17 anos" , contou.

Para os cantores, a apresentação também tem o mesmo clima informal, como uma reunião de amigos de longa data. "A gente não planeja muita coisa para os shows. A gente sobe no trio e sai tocando, lembrando das músicas. Todos nós temos uma bagagem longa e um repertório extenso, o que permite essa improvisação ", afirmou Ricardo Chaves.

De acordo com o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, a banda foi uma das primeiras a fechar a parceria com a prefeitura para se apresentar no Festival da Cidade.

"O Alavontê tem a cara de Salvador. Eles são grandes parceiros nossos e não poderiam estar de fora dessa festa, que foi feita para a cidade se divertir e aproveitar o que temos de melhor na nossa cultura", afirmou.

