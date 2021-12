Publicitário morre em acidente no Itaigara

O publicitário Daniel Prata, 29 anos, morreu na madrugada deste sábado, 8, por volta das 4h30, perto do Parque da Cidade, no Itaigara. Segundo a Transalvador, uma caminhonete bateu no veículo da vítima, que capotou em seguida.

Uma amiga do publicitário, a médica Luciana Tavares, de Fortaleza, estava no carro e ficou gravemente ferida. Ela está internada em coma no Hospital Geral do Estado (HGE).

De acordo com policiais da 35ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o motorista do carro envolvido no acidente, Roberto João Starteri Sampaio Filho, foi autuado em flagrante com sinais de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.

O enterro de Daniel será neste domingo, 9, às 11h30, no cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, na capela C.

