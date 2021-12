Publicitário Calucho morre de câncer em Salvador

O economista e publicitário Carlos Olímpio Carvalho, também conhecido como Calucho, morreu por volta das 1h desta quarta-feira, 30, por complicações originárias de um mieloma (câncer das células plasmáticas da medula óssea).

Há três anos lutando contra o câncer, Calucho morreu aos 56 anos, após iniciar um tratamento nos rins, que tinham sido fragilizados em decorrência da doença.



Segundo o sócio do publicitário na empresa Tempo Propaganda, Alfredo Tavares, ele estava internado no Hospital Aliança há uma semana, mas morreu antes de começar o tratamento.

Ele era ex-marido da senadora Lídice da Mata (PSB), com quem teve um filho, Bruno. Calucho e Lídice chegaram a ser parceiros no Movimento Viração, do PCdoB.

Nas redes sociais, a senadora comentou a morte do ex-marido: "Hoje é um dia de grande tristeza para nossa família com a morte Calucho nesta manhã. Pai do meu filho Bruno, companheiro de muitas lutas, um grande amigo que nos fará muita falta. A cerimônia de cremação será no Jardim da Saudade às 15h", postou Lídice.

A Associação Brasileira de Agências de Publicidade, seção Bahia (Abap) enviou nota lamentando a morte do publicitário.

