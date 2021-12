Publicitário Átila Francucci ministra palestra sobre comunicação

O diretor de criação da Nova/SB Átila Francucci vai ministrar uma palestra nesta quinta-feira, 3, no Expedito, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O publicitário vai falar sobre o processo de "comunicação nos tempos modernos".

O evento intitulado Chacoalhada é promovido pela Associação Brasileira de Agências de Publicidades - Bahia (ABAP) em parceria com o Clube de Criação da Bahia. A palestra é aberta aos associados da instituição, que comemora 40 anos de existência.

