Publicada sentença que absolve PMs das mortes no Cabula

A sentença da juíza Marivalda Almeida Moutinho, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, que absolveu, na última sexta-feira, 24, os nove policiais militares da Rondesp Central acusados de matar 12 jovens no dia 6 de fevereiro na Vila Moisés, no Cabula, foi publicada nesta segunda-feira, 27, no Diário de Justiça Eletrônico.

Na decisão, a juiza afirma que "foi constatado de que não há indícios claros de prática de crime militar nas ações dos policiais acusados" e determina que os policias tenham "os direitos inerentes as funções".

Além disso, a juíza considerou que suspeitos agiram em legítima defesa. Consta no processo que peritos afirmam "que os disparos foram efetuados a distância, e que no local haviam traficantes armados, os quais atiraram contra os policiais".

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), autor da denúncia contra os policiais, anunciou que irá recorrer da decisão ainda esta semana. Para o MP-BA, as vítimas já estavam rendidas quando foram baleadas tratando-se de um crime de execução.

Reconstituição



A reconstituição da operação aconteceu no dia 27 de maio, teve início por volta das 19h30, e durou cerca de 9 horas, sendo finalizada às 4h desta quinta, 28. Participaram todos os envolvidos na ação, como os nove policiais militares da Rondesp que atuaram na operação, testemunhas, quatro sobreviventes, e também figurantes, totalizando cerca de 150 pessoas.

Versão da PM

Segundo a PM, ao chegar ao local a guarnição encontrou seis homens de mochilas, o que despertou desconfiança. Na alegada perseguição, segundo a polícia, os suspeitos correram para um local onde estavam mais 30 homens, que teriam iniciado o tiroteio.

A PM diz que na ação foram apreendidos muitas armas de fogo, dois coletes balísticos, drogas e uniformes camuflados.

O caso

Doze pessoas foram mortas durante uma suposta troca de tiros com policiais das Rondas Especiais da Polícia da Militar (Rondesp), por volta das 2h40, no localidade conhecida como Vila Moisés.

Na ocasião, a polícia divulgou uma nota explicando que a guarnição foi enviada ao local e percebeu que os suspeitos estavam escondidos em uma baixada. Eles começaram a atirar contra os agentes, que revidaram. Da polícia, apenas um sargento foi atingido de raspão na cabeça.

