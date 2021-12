Publicação de A TARDE recebe homenagem

A décima edição do caderno especial de A TARDE dedicado ao Dia da Consciência Negra (20 de novembro) foi homenageada nesta quarta-feira, 5, em sessão da Câmara Municipal de Salvador. A sessão foi proposta pela ouvidora-geral da Câmara, vereadora Olívia Santana (PCdoB), e pelo vereador Gilmar Santiago (PT).

A equipe que produziu o caderno, liderada pela jornalista Cleidiana Ramos, recebeu dos vereadores uma placa comemorativa. Emoção houve logo no início da sessão, com uma marcante interpretação da canção Lágrima do Sul, de Milton Nascimento, pelo músico baiano Mateus Aleluia. Os vereadores estenderam as congratulações ao próprio jornal A TARDE, por conta do centenário comemorado em 2012.

"Espero que outros meios de comunicação sigam o exemplo de A TARDE, inclusive em nível nacional. O caderno especial traz uma visão positiva do protagonismo do negro em diversos setores da sociedade, como na economia e política", elogiou a vereadora Olívia Santana.

Em seu discurso, Cleidiana Ramos falou sobre os conceitos dos cadernos especiais, publicados por A TARDE desde 2003 (a jornalista é a única a participar de todas as edições). "Este é um caderno de identidade e sempre fala de temas positivos. Passamos o ano inteiro falando dos jovens negros mortos, violentados e que enfrentam a opressão do mercado de trabalho", ilustrou.

Na hora de receber a placa, ela ganhou a companhia de parte da equipe que produziu o caderno: a subeditora Meire Oliveira e os repórteres Juracy dos Anjos, Maíra Azevedo, Camila França e Ivana Dorali. O time contou ainda com a repórter fotográfica Margarida Neide e a diagramadora Ludmila Cunha.

