Psirico é atração no Pelourinho em show de campanha

As bandas Psirico, Esquina de Minas e Levaê se apresentam nesta sexta-feira, 2, às 20h, no Pelourinho (largo Tereza Batista), em Salvador, em show engajado com a campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio.

O ingresso para o evento, intitulado Pra Vida, se dá mediante doação de alimentos não perecíveis, material de limpeza ou de higiene pessoal, que será encaminhado pela coordenação da campanha para entidades assistenciais.

Setembro foi escolhido para o período da campanha porque a data de mobilização mundial de prevenção ao suicídio acontece no próximo dia 10.

Na Bahia, as iniciativas são organizadas pela Associação Psiquiátrica da Bahia (APB) e Sindicato dos Médicos (Sindimed).

Desde o último dia 24, o Elevador Lacerda está com iluminação em amarelo, cor-símbolo da campanha. Na terça passada, dia 30, iluminação no mesmo tom será aplicada na Basílica do Nosso Senhor do Bonfim.

Na próxima terça, 6, uma coletiva de imprensa, às 19h30 no Sindimed (Ondina), apresentará as atividades da campanha, que ocorrerão em diversos espaços da cidade.

