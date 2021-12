Psicólogo baiano inova ao lançar plataforma para atendimento online 24h

Um psicólogo baiano lança nesta sexta-feira, 10, uma plataforma com possibilidade de atendimento online 24h por meio dos aplicativos WhatsApp ou Skype. A proposta do serviço é devidamente registrada e autorizada pelo Conselho Federal de Psicologia. O FalaPsi tem como idealizador o psicólogo Adelson Sousa, coordenador da clínica de psicologia (CENTRALPSI), localizada na Av. ACM, em Salvador.

Apesar de gerar olhares surpresos, o psicólogo garante que a única diferença que existe para novo método de atendimento é a forma de abordagem, e que em outros estados o serviço já é realizado com sucesso. “Outros sites já realizam esse serviço e a nossa escolha pelo WhatsApp se deu por ser hoje um dos meios mais seguros de comunicação à distância, já que a sua transmissão de dados são criptografadas, fato que o Conselho Federal de Psicologia reconheceu por isso a liberação do serviço” afirma Adelson.

Ainda de acordo com o especialista, o atendimento não se trata das comuns sessões de psicoterapia, e sim de encontros para aconselhar aos pacientes em determinada situação que ele esteja passando, com tempo determinados pela resolução com limite máximo de 20 sessões onde o paciente determina o intervalo.

Apesar de existir algumas limitações, o psicólogo afirma que a chamada de vídeo permite que dados sejam recuperados e o profissional consegue identificar a fisionomia, expressões e tom de voz dos pacientes. Ainda conforme ele, o serviço é uma tendência em adaptação visto que a necessidade das pessoas atende para isso. Adelson conta ainda que já são oito profissionais disponíveis para o atendimento com expectativas de aumentar para 25 no total.

A psicóloga orientadora fiscal do Conselho Regional de Psicologia da Bahia, Helena Miranda, explica que a psicoterapia online não é permitida no Brasil, mas as orientações pontuais realizadas até o limite de 20 encontros virtuais são serviços liberados. Para tanto, o psicólogo deverá criar o site, seguindo o que prevê a resolução e demais normativas do Conselho, incluindo o Código de Ética Profissional, e submetê-lo à análise e validação.

“Uma vez validado, o site recebe o selo de credenciamento com validade de 3 anos, ficando o psicólogo obrigado a informar ao Conselho qualquer alteração que seja realizada no conteúdo, a fim de que seja submetido a uma nova análise. Caberá ao psicólogo também especificar os recursos tecnológicos utilizados para preservar o sigilo das informações trocadas com o cliente, em todos os meios tecnológicos de comunicação utilizados para a prestação do serviço” finaliza Helena Miranda.

Como funciona

O atendimento é feito por um profissional de psicologia devidamente capacitado e registrado no Conselho Regional de Psicologia. As sessões duram 50 minutos e o valor é de R$ 69,00 em horário Comercial das 08h às 18h, e R$ 79,00 das 18h01 às 07h59 em horários especiais.

Como Solicitar?

Antes de solicitar esse serviço, o paciente deve certificar-se de estar em contato com a atendente, acessando a aba fale conosco, na parte inferior direita da sua tela. Clique na opção de atendimento com Psicólogo Online 24 horas por WhatsApp; Faça um rápido cadastro; O pagamento é por meio de cartão de crédito, transferência bancária ou depósito. Pronto! Você já pode acionar o psicólogo e iniciar um diálogo em tempo real por meio do WhatsApp!

Como assim 24 horas?

Nós temos um profissional 24 horas para te atende, cada sessão solicitada vai durar uma média 50 minutos consecutivos. Então não é que você vai ter um psicólogo 24 horas a sua disposição para você poder falar a qualquer momento, o que existe é a possibilidade de você marcar as sessões a qualquer momento 24 horas por dia

