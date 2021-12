Psicanalista paranaense ministra treinamento emocional em Salvador

Salvador recebe neste fim de semana, dias 18 e 19, no Sheraton Hotel da Bahia, o treinamento Reconstrução Emocional, ministrado pela psicanalista, escritora e coach paranaense Sirlei Cobianchi. As inscrições custam R$ 250 e devem ser realizadas pelo site do evento.

O curso utiliza ferramentas avançadas de neurociência e psicanálise, possibilitando que os participantes trabalharem competências físicas, psíquicas e espirituais capazes de potencializar o autocontrole, combater a depressão e melhorar as relações interpessoais.

