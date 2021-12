Prova de processo seletivo para estágio na Prefeitura acontece nesta quarta-feira

Acontece nesta próxima quarta-feira, 16, uma prova de processo seletivo para estágio na Prefeitura de Salvador. Ao todo, cerca de 1,1 mil candidatos irão realizar a prova para 90 vagas disponibilizadas para o nível médio. A prova acontece em dois horários: das 9h às 10h, e das 10h30 às 11h30, na Fundação Visconde de Cairu, localizado na Rua do Salete, Barris.

O processo seletivo será composto de prova objetiva com valor de 10 pontos e com questões de múltipla escolha nas disciplinas: português, matemática e conhecimentos gerais/atualidades.

Os candidatos devem chegar com 30 minutos de antecedência no local da prova, portando documento de identidade e caneta esferográfica preta ou azul. Os horários podem ser consultados no site da Semge.

Estágio - Os contratados desenvolverão atividades no âmbito dos órgãos da administração direta da Prefeitura, com a carga horária de 20 horas semanais, sendo quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira, a serem cumpridas no turno matutino, das 8h às 12h, ou vespertino, das 13h às 17h. A bolsa a ser recebida será de R$ 494,94, acrescida de auxílio transporte.

adblock ativo