Protocolo para morte cerebral é aberto para policial baleado

Foi aberto um protocolo de investigação sobre possível morte encefálica do policial rodoviário federal Marcelo Caribé Carvalho, 28 anos, baleado durante assalto na noite da quinta-feira, 24, no bairro da Pituba, em Salvador.

O estado de saúde dele piorou de forma progressiva nas últimas horas. O agente foi submetido a uma neurocirurgia e encaminhado para a UTI Neurológica do Hospital da Bahia. O crime aconteceu nesta quinta, 24, por volta das 21h30, no Bar do Régis, que fica na rua Ceará, na Pituba.

O policial, que é lotado na cidade de Porto Velho, em Rondônia, estava no estabelecimento comercial com amigos, quando os criminosos chegaram e anunciaram o assalto. Os bandidos atiraram na vítima depois de identificar que ele é policial.

