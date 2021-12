Protetor solar é disponibilizado para albinos e portadores de lúpus

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está distribuindo protetor solar fator 50 para pessoas albinas e fator 30 para portadores de lúpus que residem em Salvador.

Para ter acesso é necessário fazer o cadastro na sede da SMS, na rua da Grécia, nº 3, no Comércio. Já o benefício é disponibilizado na Multicentro Carlos Gomes, localizada na rua Gomes, 270, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Também é preciso apresentar original e cópia do relatório médico de até 90 dias, receita, identidade, comprovante de endereço dos últimos três meses e cartão do SUS. O produto está disponível durante todo o ano, no quantitativo mensal de oito protetores para adultos e quatro para crianças.

