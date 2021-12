Protestos marcam enterro de taxista assassinado no Stiep

Mais de 50 taxistas fizeram uma carreata nesta sexta-feira, 26, em protesto contra o assassinato do colega Antônio Carlos Silva Santos, 52 anos, o Carlão. Ele foi baleado por um assaltante na tarde do dia anterior no bairro do Stiep. Eles saíram por volta das 15h da frente do Shopping da Bahia em direção ao Cemitério do Campo Santo, na Federação, onde o corpo foi sepultado.

O grupo percorreu o trajeto com velocidade reduzida e fez buzinaço. Com o apoio de um carro de som, um colega da vítima exigiu do governo do estado e da prefeitura providências contra a violência.

"Senhor governador, secretário Maurício Barbosa, comandante Anselmo Brandão, prefeito ACM Neto, queremos segurança para poder exercer nossa atividade, poder chegar em casa e abraçar nossa família. Toda semana um taxista é vítima da violência. A gente não aguenta mais", bradou Gilberto Silva, 64, presidente da cooperativa de taxistas.

O apelo se repetiu na porta do Campo Santo, onde Marleide Nogueira, 41, que perdeu o pai taxista assassinado há dez anos, repetiu o desabado feito no início da carreata.

"Meu pai foi brutalmente assassinado e minha família ficou totalmente desestruturada. Há dez anos foi Manoel, ontem foi Antônio e amanhã quem será? João? José? Rafael? Quantos taxistas precisarão ser mortos para que a Secretaria da Segurança Pública faça alguma coisa?", questionou Marleide. Esse foi o segundo protesto após a morte de Carlão. Os taxistas articulam novo ato na segunda-feira, no CAB.

Blitzes

Os taxistas afirmam que os táxis dificilmente são parados em blitze da Polícia Militar (PM) e exigem que isso passe a ser feito de forma mais intensa. Eles exigem reunião com o secretário da SSP, Maurício Barbosa.

Em nota, a PM reafirma que sempre faz abordagens a táxis e informa que, em 2014, fez 39 mil abordagens a taxistas e passageiros. E quase 17 mil abordagens até maio desde ano.

A delegada Izaltina Faustina dos Santos, da Delegacia da Boca do Rio (9ª DT), não forneceu informações sobre o caso, uma vez que "ainda não tem nada definitivo". Nenhum suspeito foi preso.

