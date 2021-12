Protestos marcam cortejo do Dois de Julho em Salvador

O desfile em comemoração à Independência do Brasil na Bahia, que teve início por volta das 9h na Lapinha, é marcado por diversos protestos nesta terça-feira, 2. Integrantes do Movimento Passe Livre (MPL) e da Marcha das Vadias, servidores públicos, professores e até torcedores do Bahia descontentes com a atual diretoria do clube, aproveitam o cortejo cívico para se manifestarem. O desfile, que começou no Largo da Lapinha, segue em direção à Praça Municipal e ao Terreiro de Jesus, no Pelourinho, onde termina a primeira parte do cortejo.

<GALERIA ID=18452/> <GALERIA ID=18453/>

Integrantes MPL seguem em caminhada, com faixas e cartazes de protesto, à frente das pessoas que participam do desfile ao Dois de Julho. A Polícia Militar acompanha a movimentação, que ocorre de forma pacífica. Os ativistas aproveitam a participação do governador Jaques Wagner (PT) e do prefeito ACM Neto (DEM) no desfile para pedir melhorias para Salvador e para o Estado.

Com uma faixa "O gigante ainda não acordou. Intervenção já", torcedores do Bahia, integrantes do movimento Bahia da Torcida, aproveitam a ocasião para pedir a saída do presidente do clube, Marcelo Guimarães Filho. O protesto foi organizado mesmo o time estando em boa fase no Campeonato Brasileiro. Eles cantam e tocam o hino do clube, enquanto acompanham o cortejo.

Partidos - Partidos políticos e entidades de classe também fazem manifestação durante os festejos. Filiados do PSOL aproveitaram a ocasião para "cutucar" o prefeito ACM Neto, em protesto contra a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo de Salvador (Sucom), que havia proibido faixas, placas e painéis publicitários durante o cortejo. Em uma das faixas carregadas por filiados do partido, a frase "ACM Neto, venha tomar a minha faixa!" chama a atenção.

Cortejo - O cortejo em comemoração à Independência da Bahia teve início por volta das 9h30 desta terça-feira, 2, no Largo da Lapinha, em Salvador. O desfile começou após a execução do hino ao Dois de Julho e o hasteamento da bandeira do Brasil por autoridades como o governador Jaques Wagner e o prefeito ACM Neto. Os festejos começaram com uma alvorada de fogos, por volta das 6 horas, no Largo da Lapinha.

No período da tarde, haverá o hasteamento da bandeira da Bahia no Forte São Marcelo e uma homenagem da Câmara Municipal aos heróis da Independência. O cortejo, então, seguirá para o Campo Grande. A previsão de chegada dos carros emblemáticos e das autoridades ao bairro é por volta das 16h30. No percurso haverá uma saudação ao caboclo e a cabocla em frente à Biblioteca Anísio Teixeira, na Ladeira de São Bento.

Os festejos serão finalizados com a execução do hino nacional pelas bandas de música da Marinha, Exército, Aeronáutica e Polícia Militar. Também haverá a colocação de coroas de flores no monumento ao Dois de Julho, pelas autoridades presentes.

adblock ativo