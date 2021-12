Protestos deixam avenida Paralela e orla congestionadas

Dois protestos deixaram a avenida Paralela, um das mais movimentadas de Salvador, congestionada nos dois sentidos, no fim da tarde desta segunda-feira, 20. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o motoristas chegaram a enfrentar cerca de 10 km de retenção.

Ainda conforme a Transalvador, por volta das 18h30, manifestantes atravessaram dois ônibus na pista, na altura do Bairro da Paz (sentido aeroporto). Em razão do ato, os condutores também encontraram lentidão e intensidade na Av. Octávio Mangabeira (orla), entre os bairros da Pituba e Itapuã. Já o outro protesto, realizado nas imediações da Unijorge (sentido Rodoviária), foi finalizado por volta das 18h e a pista liberada. No entanto, segundo o órgão de trânsito, o fluxo de veículos ainda seguia lento. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), um grupo de pessoas ocuparam, por volta das 16h20, duas faixas da Paralela, após a faculdade. Os manifestantes pediam por obras de infraestrutura na região, informou a Stelecom. O ato também complicou o trânsito para quem passava pela entrada da avenida Orlando Gomes.

Por segurança

Já nas proximidades do Bairro da Paz, por volta das 16h20, populares reclamavam do assassinato de dois jovens moradores do bairro no último fim de semana.

O grupo ateou fogo em objetos e ocupou parte da pista no sentido aeroporto. A Polícia Militar (PM-BA) acompanhou o protesto nas duas localidades da avenida e negociou a liberação da pista.

Por voltas das 18h, dois coletivos foram atravessados na pista. O protesto seguia no local até as 18h30 e o trânsito continuou travado.

Crime

Na madrugada de domingo, 19, um adolescente de iniciais R.O.M, 17 anos, e Michael de Jesus Silva, 21, foram mortos no Bairro da Paz. O crime aconteceu por volta das 0h20 na Rua Tancredo Neves, transversal da rua da Gratidão.

De acordo com a Stelecom, três indivíduos a bordo de veículo Peugeot preto renderam as vítimas, que estavam em via pública, e os obrigaram a deitar no chão. Logo em seguida, deram diversos tiros contra os dois.

O adolescente e Michael foram socorridos por populares da região para o Hospital Geral Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, mas deram entrada na unidade já sem vida. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

