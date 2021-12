Protestos contra impeachment fecham vias e afetam serviços

Membros da Central Única dos Trabalhadores (CUT) realizam diversos protestos na manhã desta terça-feira, 10, em Salvador e nas estradas que cortam a Bahia. As manifestações fazem parte de uma mobilização nacional, que eles definem como "em defesa da democracia". Os atos estão relacionados com o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff (PT).

Na capital baiana, alguns grupos fecham a avenida Suburbuna em diversos pontos. O bloqueio é feito com ônibus parados fechando a pista. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), há protestos em Itacaranha, Praia Grande, Estrada do Derba que dá acesso ao Hospital do Subúrbio e na rotatória de Periperi.

A situação trava o trânsito na Suburbuna e deixa os moradores da região sem ônibus.

Mais atos em Salvador

Na capital baiana, manifestantes protestam na avenida Edgar Santos, no bairro de Narandiba, nas imediações da Coelba. O ato afeta o trânsito na Paralela.

Durante a madrugada, manifestantes também queimaram pneus na avenida Garibaldi. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo. Outro grupo fechou a entrada do campus de Ondina da Universidade Federal da Bahia (Ufba), onde alunos manifestaram a opinião contra o processo de impeachment. Eles colocaram faixas na entrada da instituição, chamando a tentativa de afastamento de Dilma de "golpe".

O sindicato dos professores, a APLB, convocou a categoria a parar nesta terça em adesão ao movimento nacional. O ato afeta as escolas municipais e estaduais.

Os ferroviários também aderiram ao dia de mobilização e pararam os trens que fazem o transporte entre o Subúrbio e a Calçada, na Cidade Baixa, de acordo com a CUT-Bahia.

Integrantes do Movimento Sem-Teto da Bahia - Democrático de Lutas (MSTB-DL) fazem uma passeata entre os bairros de Itapuã e São Cristóvão. De acordo com o coordenador do grupo, Jairo de Jesus, o grupo decidiu aderir a mobilização nacional por acreditar que a saída de Dilma pode representar em corte no programa Minha Casa, Minha Vida.

"Achamos que vai ser cortado pela metade e não podemos aceitar isso", disse Jairo, complementando que "o pobre é que está sofrendo" com a crise política.

Em Feira de Santana, um grupo de estudantes da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) aderiu ao movimento. O grupo fez um ato na porta da instituição e levantaram faixas dizendo que "não vai ter golpe".

Estradas

Os manifestantes também protestam na BR-324 e BR-101. Há dois pontos de bloqueio na BR-324, um no km 592, nas imediações do Povoado de Menino de Jesus, e o outro no km 527, na região de Feira de Santana. Nas duas situações, a pista está parcialmente interditada.

Cerca de 80 manifestantes também fecham a BR-101, no km 508, em Itabuna, no sul da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), neste caso, a interdição é total.





O trânsito começa a ser liberado em Camaçari (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

Também há protesto na BA-093, no trecho do entroncamento do município de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O mesmo acontece na BA-535, conhecida como Via Parafuso, em Camaçari.

A Concessionária Bahia Norte recomendou que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar na Via Cascalheiras, porque foram encontrados artefatos que podem furar os pneus de veículos na região.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) ainda registra protestos na BA-523, em Candeias, no acesso ao Polo Petroquímico, em Camaçari, na região de Madre de Deus e de Vista Alegre.

