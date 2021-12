Protesto virtual marca abraço simbólico neste sábado

Um protesto articulado pelo Facebook prevê um abraço simbólico no Cine Theatro Jandaia, às 10h30 desta sábado, 7. No texto convocatório, compartilhado na rede social, é destacado que "não se pode assistir de braços cruzados ao total arruinamento deste monumento do cinema baiano. Pablo Neruda, Bidu Saião, Carmem Miranda, Dalva de Oliveira, Vicente Celestino, Procópio Ferreira, Lamartine Babo e muitos outros passaram por este palco".

De acordo com o organizador da ação, o marchand Dimitri Ganzelevitch, o intuito é chamar a atenção das autoridades para a situação do Jandaia. "É para as autoridades tomarem vergonha para desapropriar o imóvel e restaurar. Há 20 anos, está em decadência total e o proprietário não faz nada", reclamou.

Ganzelevitch disse que há inúmeras propostas para o imóvel. "Está desmoronando. Dentro está crescendo bananeira. Pode ser feito um centro cultural, sala de eventos. Propostas não faltam. O que falta é vontade política para resolver a situação", acrescentou.

Recuperação

Para a cineasta Solange Lima, que já fez um documentário e um curta de ficção sobre o Jandaia, é muito importante que as determinações do governo do estado sejam de fato cumpridas.

"Há anos, a gente vem discutindo que fosse recuperado e implantado um espaço multicultural. É ímpar a importância do Jandaia. O Brasil é cruel com a história. A gente está perdendo nossa identidade e história", ressaltou a cineasta.

Solange frisou que o espaço pode servir para abrigar grupos populares e resgatar "não só o teatro como também o cinema".

Comerciante da região da Baixa dos Sapateiros, Rui Barbosa, 66, disse que tem boas lembranças da época de ouro do cine. "Assisti a filmes de Tarzan, Hércules. Era lindo demais o espaço. Mas o problema é que foram esquecendo do Centro Antigo e o Jandaia fechou, depois de passar uma fase exibindo filmes de sexo explícito", ressaltou.

O aposentado Alexandrino Pereira, 92, que mora ao lado do cineteatro, lembrou do tempo em que várias crianças ficavam na calçada para espiar pela fresta de uma porta do imóvel os filmes e espetáculos exibidos. "Eu era menino e, da fresta, dava para ver um pedaço da tela", disse.

O comerciante Roque Viana, 63, também frequentou o espaço na adolescência: "Meu lazer era o Jandaia. Eu assisti à Galinha dos Ovos de Ouro e Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Emociono-me só de lembrar".

