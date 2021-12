Protesto por mortes de três jovens fecha ruas do Nordeste

Salete Maso



O assassinato de três jovens negros na mesma semana no bairro do Nordeste de Amaralina provoca protestos da comunidade pedindo justiça. As vítimas são Cleiton, de 20 anos, J. e E.. ambos de 14 anos. Apreensivos, alguns parentes das vítimas não quiseram se identificar e nem fornecer maiores detalhes sobre as vítimas ontem. A comunidade disse que os meninos eram estudantes e trabalhadores.

"Dois homens encapuzados, com colete à prova de balas chegaram em uma moto atirando", diz um morador que não se identificou. O relato é sobre o assassinato de Cleiton, 20 anos, que morreu no local por volta das 11 horas da sexta-feira, dia 12.

Mãe de J., morto na terça-feira, dia 9, Lúcia Simões, 42, manicure, conta que o seu filho., 14 anos, saiu para buscar a chuteira com um amigo na Santa Cruz, quando ele e mais o menor M., foram abordados por policiais que deram vários tiros em J. O amigo conseguiu fugir e avisou a mãe de J., que já encontrou o filho morto ao chegar no local. E., 14 anos, foi assassinado na terça-feira e estudava na escola Artur de Sales. Em manifestação realizada neste sábado, 13, um grupo de 150 pessoas fechou a Avenida Juracy Magalhães, no Rio Vermelho, por volta das 18h durante 10 minutos. Os manifestantes fizeram um grande círculo de mãos dadas e gritavam: "Povo negro unido. Povo negro forte. Não teme a luta, não teme a morte".



"Tem que se ter policiamento, mas precisamos de uma polícia que nos assegure a vida e a paz no bairro. Queremos rediscutir o Pacto Pela Vida. Tem alguma coisa errada", afirmou Waldemar Oliveira, coordenador executivo do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan (CEDECA).

Todos os meninos eram conhecidos no bairro.

