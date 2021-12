Protesto pede segurança no bairro do Rio Vermelho

Cerca de 700 pessoas participaram de uma caminhada em repúdio a atos de violência contra a comunidade LGBT na noite desta sexta-feira, 15, no Rio Vermelho, em Salvador.

Com o slogan "Chega de LGBTfobia", o grupo se concentrou em frente à Boate San Sebastian - onde Leonardo Moura esteve antes de ser encontrado na areia da praia do Alto da Sereia - e seguiu até a altura do Mercado do Peixe.

Durante o trajeto, militantes e simpatizantes do movimento pediram mais segurança do poder público e cobraram justiça para que a morte do produtor cultural não seja mais uma a ficar impune. Algumas pessoas levaram velas e vestiam camisas brancas, pedindo paz; outras, usavam preto, sinal de luto.

Antônio Fernando Fontes Moura, pai de Leonardo, Adriana Moura, irmã dele, e amigos também participaram da manifestação. Eles, no entanto, não quiseram falar com jornalistas. A PM acompanhou o protesto.

Violência na região

Em 7 dias, 4 casos de agressões foram registrados no Rio Vermelho. Proporcionalmente, o número de agressões aumentou quase cinco vezes até agora, em relação ao mês anterior.

A 12ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), responsável pelo policiamento na área, informou que realiza rondas com viaturas diuturnamente. Junto à Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT), a CIPM faz abordagens preventivas a pessoas e veículos.

* Colaborou Mila Cordeiro

