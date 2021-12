Protesto para Av. Luís Eduardo Magalhães

Um protesto bloqueou o trânsito na Av. Luís Eduardo Magalhães, no final da tarde deste sábado, 15. Vizinhos do adolescente Rodrigo Santos, de 14 anos, se manifestavam contra a morte do garoto, vítima de disparos feitos por policiais militares.



O crime aconteceu às 15 horas, na Rua da Horta, em Pernambués, quando o adolescente andava em uma das ruas do local. Segundo testemunhas, ao se deparar com quatro policiais, Rodrigo deu meia-volta e foi alvejado com sete tiros nas costas.



Ele foi descrito pelos amigos como uma pessoa tranquila, alegre e que não gostava de ficar na rua. Emocionada, a amiga do rapaz, Beatriz Figueiredo, lembrava da conversa que teve com a vítima instantes antes do crime. "Rodrigo e um amigo estavam lá em casa. Ele comprou um miojo e pediu para eu fazer enquanto ia cortar o cabelo, porque amanhã a gente ia para o Muquifest", conta a adolescente.

Os vizinhos contam que, após os disparos, os policiais chutaram o corpo da vítima, que levaram enrolado em um lençol azul.



Porte de arma



De acordo com o Major César, da Companhia de Cajazeiras, uma pistola foi encontrada com a vítima. Ele afirma ainda que no trecho da Av. Luís Eduardo Magalhães onde houve o protesto acontecem assaltos com frequência, realizados a mando de um traficante local.

