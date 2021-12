Protesto: ônibus são depredados e polícia usa bombas

A Polícia Militar usou bombas de gás lacrimogênio para conter a manifestação na Estação da Lapa, em Salvador, na noite desta quinta-feira, 27. Um grupo de manifestantes tentou furar o bloqueio feito pelos agentes na entrada da estação. Eles atiraram pedras e rojões contra os PMs, que solicitaram reforço do Batalhão de Choque. Dois contêineres de lixo foram incendiados no local.

Mais cedo, segundo informações da Central de Polícia (Centel), dois ônibus foram depredados no Vale dos Barris. Apesar da ação dos vândalos, não há informações de feridos. Um assalto também foi registrado durante a manifestação desta quinta. Segundo posts na rede social Facebook, um manifestante que transmitia o protesto via Twitcasting também teve seu iPhone roubado.

Integrantes do Movimento Passe Livre se reuniram em frente à Prefeitura de Salvador na tarde desta quinta-feira, 27. Os manifestantes saíram da Praça Dois de Julho, no Campo Grande, por volta das 14h30, e, após negociação, passaram pela barreira da Polícia Militar (PM-BA), que estava montada na Praça Castro Alves, antes de chegarem à Praça Municipal. A PM acompanhou a mobilização, que ocorreu de forma pacífica.

O secretário municipal de urbanismo e transporte, José Carlos Aleluia, apareceu na área externam da Prefeitura para falar com os manifestantes. Ele disse à imprensa que "o movimento está dividido. Existem pessoas de partido político infiltradas aí dentro. Nós vamos realizar audiência pública para ouvir todo mundo".

Aleluia tentou negociar com os ativistas a formação de uma comissão para conversar com o prefeito ACM Neto e apresentar as reivindicações, que inclui a redução da tarifa de ônibus. O secretário já descartou a privatização do transporte público de Salvador.

Prefeito fala sobre protesto

O prefeito ACM Neto convocou os jornalistas presentes na manifestação para uma coletiva de imprensa na sede da prefeitura. Neto admitiu dificuldade em conversar com os ativistas já que não houve a formação da comissão. "Na linha de frente do movimento, tinham mais lideranças partidárias do que manifestantes que atuam legitimamente", disse.

O prefeito falou sobre possível 'redesenho' das linhas de ônibus de capital, mas disse que os problemas relativos à mobilidade não serão resolvidos de forma rápida. Segundo ele, a prefeitura não dispõe de recursos próprios que possibilitem uma redução da tarifa dos ônibus, e que isso só seria possível caso houvesse isenções do Governo Federal.

Neto também lembrou que a tarifa dos ônibus não sofre alterações desde 2012 e que a população já conta com o benefício da meia-passagem aos domingos.

Após o ato em frente a prefeitura, parte dos manifestantes saíram em direção à Estação da Lapa. Os ativistas pedem a redução da tarifa de ônibus de Salvador, que atualmente é R$ 2,80. Devido a manifestação, alguns ônibus não entram na estação e fazem o retorno pelo lado de fora.

Barreira

A barreira da polícia montada na Praça Castro Alves foi desfeita após uma negociação com os cerca 1.500 ativistas. A princípio, a PM havia informado que o acesso à Prefeitura só seria permitido a uma comissão do movimento, que iria entregar um documento com reivindicações ao prefeito ACM Neto. No entanto, após conversa que durou cerca de 20 minutos, os policiais permitiram a passagem dos manifestantes.

Em nota divulgada à imprensa, a PM informou que desfez a barreira devido ao tom pacífico da manifestação. "Após negociar com os manifestantes e tendo como base o tom pacífico da manifestação, a Polícia Militar liberou o acesso à Praça Municipal para que o os manifestantes entregassem o documento com reivindicações ao prefeito de Salvador. A PM utilizou um carro som para facilitar a comunicação com os manifestantes".

