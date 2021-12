Protesto na Via Parafuso é encerrado após quase 5h

Após quase 5h foi encerrado o protesto no km-10 da BA-535 (Via Parafuso). Cerca de 120 pessoas participaram da manifestação. Eles atearam fogo em objetos inflamáveis e fecharam a via. Equipes da Concessionária Via Bahia estão fazendo a limpeza no local.

Membros da Central Única dos Trabalhadores (CUT) iniciaram as manifestação as 5h desta sexta-feira, 29, e, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o ato terminou por volta das 9h30.

O protesto fez parte do Dia Nacional de Paralisação, onde diversas categorias profissionais interromperam as atividades nesta sexta.

A maioria dos protestos é contra o projeto de Lei 4330 e as Medidas Provisórias 664 e 655, que regulamentam a terceirização e determinam novas regras de acesso aos benefícios previdenciários, como Seguro Desemprego, Abono Salarial e Auxílio Doença, e o plano de ajuste fiscal.

