Protesto mobiliza trabalhadores contra "pacote de maldades"

Cerca de 60 sindicalistas e integrantes de movimentos sociais fazem uma caminhada no Centro de Salvador nesta quinta-feira, 22. Eles saíram da Avenida Sete sentido Praça da Piedade. O ato é para convocar os trabalhadores para aderirem ao Dia Nacional de Paralisação, promovido pela Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Eles também convidam a população a participar da caminhada que será realizada entre o Campo Grande e a Praça Castro Alves na tarde desta quinta, às 15 horas. O evento contará com a presença da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

De acordo com a CUT, os atos são em defesa da democracia e contra o governo do presidente Michel Temer (PMDB). O peemedebista, inclusive, foi alvo dos manifestantes na caminhada desta manhã. Eles chamam Temer de 'golpista' e pedem a saída dele do comando do Brasil.

O grupo também reclama do que eles chamam de "pacote de maldades" do governo, referindo-se as reformas trabalhista e previndenciária discutidas pelo Planalto.

"Não aceitamos perdas de direitos conquistados historicamente", disse Renato de Jesus, presidente da Federação dos Comerciários da Bahia, citando a discussão sobre a possibilidade de ampliar o tempo de contribuição para se aposentar e redução de benefícios, como licença maternidade.

Além dos comerciários, a passeata desta manhã teve a participação de integrantes da CUT, Central dos Trabalhadores da Bahia (CTB), Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo.

A manifestação não alterou o funcionamento das lojas do Centro de Salvador, mas afetou o trânsito da região.

Iguatemi

Antes da passeata no Centro, um grupo de manifestantes se reuniram nas imediações do Shopping da Bahia, onde não chegaram a bloquear o trânsito. De lá, eles seguiram para a Avenida Sete.

No início da manhã, petroleiros também fizeram um ato na BR-324, na altura do distrito de Menino Jesus, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Eles ocuparam a rodovia por cerca de 40 minutos, depois liberaram o trânsito.

