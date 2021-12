Protesto marca enterro de mulher morta em ação da PM

Familiares e amigos de Lilian de Jesus Santos, 37, protestaram durante o sepultamento da trabalhadora doméstica, que ocorreu nesta quinta-feira, 3, no Cemitério Municipal de Brotas, em Salvador. Ela e mais três crianças foram baleadas durante ação da Polícia Militar, no bairro do Nordeste de Amaralina, na terça-feira, 1º. Ambas foram socorridas e levadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas apenas Lilian não resistiu aos ferimentos.

Durante o ato no cemitério, os presentes gritavam palavras de ordem, como "Não houve troca de tiros" e "Queremos justiça". Além disso, os moradores reforçaram que não houve troca de tiros e que os PMs chegaram no local atirando. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) disse que já está ouvindo os militares envolvidos na ocorrência e instaurou um Inquérito Policial Militar para apurar as circunstâncias dos fatos, além de ter solicitado as armas utilizadas na ação.

Leozana Santos, líder comunitária, pediu paz e mais ações no bairro. Já Vera Lucia Teixeira, comerciante, fez um desabafo sobre a situação no bairro. "Só temos armas, viaturas e policiais armados. Onde está o social de verdade? O social que cuide dos jovens e das crianças?", questionou.

O corpo foi enterrado por volta das 10h, sob muita comoção e choro, principalmente dos filhos de Lilian que estavam muito abalados.

