Protesto interdita rua na Santa Cruz e ônibus param de circular no bairro

A rua principal do bairro de Santa Cruz, em Salvador, amanheceu com diversos bloqueios nesta terça-feira, 24. Ainda não se sabe quem são as pessoas responsáveis pela interdição da via.

Para bloquear o local, foram usados objetos e lixo, incendiados em seguida. Pelo menos, cinco pontos da rua Onze de Novembro estão com interdição.

Por conta disso, alguns ônibus estão presos no final de linha e outros não conseguem acessar o bairro. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, os coletivos estão parando no Parque da Cidade, na região do Itaigara.

Policiais militares estão no local para tentar liberar a passagem das pessoas. Alguns PMs, inclusive, estão retirando o entulho da via para conseguir ter acesso a localidade. O Corpo de Bombeiros também está na região.

O protesto nesta manhã seria por conta da morte de uma pessoa baleada durante um tiroteio na região na noite desta segunda, 23, conforme moradores. A identidade desta suposta vítima não foi informada.

O major Hamilton, da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar da Bahia, sediada no bairro do Nordeste de Amaralina, confirmou a troca de tiros e afirmou que o homem morto seria um traficante. "Toda vez que eles tentarem contra a vida dos nossos policiais, a gente vai reagir. Eles não vão nos intimidar", afirmou ele, durante uma entrevista para a TV Record.

O policial também contou que reforçou o policiamento na Santa Cruz e que nas próximas horas a normalidade poderá ser sentida no bairro. "Eles (os criminosos) jamais vão controlar a região, por que quem controla é a PM", disse ele, acrescentando que trabalha no momento para evitar a queima de coletivos, que se tornou uma prática comum durante este tipo de manifestação.

Uma equipe da TV Record Bahia, que estive no local para acompanhar o protesto, foi agredida. Segundo a equipe de reportagem, um cinegrafista teve o equipamento danificado por um suposto morador.

Bombeiros apagam fogo ateados em objetos (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

Policiais reforçaram a segurança no bairro (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

