Protesto impede entrada de ônibus na estação da Lapa

Um protesto na entrada da estação da Lapa, em Salvador, na noite desta sexta-feira, 3, impediu, por quase duas horas, a entrada e a saída de ônibus no maior terminal rodoviário da cidade, segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom).

A manifestação foi organizada por moradores do entorno que protestaram contra a deficiência da iluminação pública do local, que, segundo eles, contribui para a insegurança na região.

O protesto teve início por volta das 18h30. Conforme a polícia, os manifestantes bloquearam a entrada da estação com dois contêineres de lixo e atearam fogo no entulho, provocando um tumulto. Quem aguardava ônibus no terminal foi obrigado a sair da estação e se dirigir aos pontos de ônibus localizados nas proximidades.

Por conta da manifestação, o trânsito ficou lento na localidade, segundo informou a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador). Viaturas da Polícia Militar (PM-BA) foram acionadas e a situação só foi normalizada por volta das 20h, quando equipes do Corpo de Bombeiros contiveram as chamas dos contêineres e desbloquearam a pista.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) informou que o problema com a iluminação das ruas da localidade foi causado devido a um curto-circuito, em decorrência das chuvas que atingem a capital baiana. Ainda conforme o órgão, o problema foi solucionado minutos após a situação ser denunciada pelos moradores.

adblock ativo