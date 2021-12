Protesto finca 300 cruzes no Cristo da Barra para lembrar mortes da Covid

Uma manifestação chamou atenção de quem passava neste sábado, 3, pela região do Morro do Cristo, no bairro da Barra, em Salvador. Foram colocadas 300 cruzes, em referência aos mais de 300 mil mortos pelo coronavírus no Brasil.

O protesto também estendeu faixas contra Jair Bolsonaro pela sua atuação na pandemia. Com "Fora Bolsonaro" e "Genocida", os manifestantes lembraram que o Brasil é o país com o maior número de mortes por dia, com mais de 30% das mortes por Covid-19 no mundo.

O protesto foi organizado por sindicalistas e militantes de movimentos populares, que também pedem por um plano nacional efetivo de proteção e de vacinação contra a Covid-19 para a população.

Desde o começo da pandemia, já são 12.910.082 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 70.238 desses confirmados no último dia. Já são 328.206 óbitos acumulados, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Na Bahia, o total de mortes já chega a 15.599. Os casos são 811.808 confirmados desde o início da pandemia, segundo informações da Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab).

Já são 328.206 óbitos acumulados no Brasil | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

