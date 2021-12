Protesto está entre os assuntos mais comentados no Twitter

O Movimento Passe Livre, que ganhou as ruas de Salvador na tarde desta segunda-feira, 16, foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. A manifestação, organizada pela internet, foi realizada na região do Iguatemi.

No Twitter, o verbete "#ProtestoSSA" chegou a ser o quarto tema mais citado pelos internautas no Brasil, em grande período da tarde. Os outros temas comentados durante o dia também tinham relação com os protestos no Brasíl: "#OgiganteAcordou" e "#AbaixoRedeGloboOpovoNaoÉbobo" permaneceram nos Trends Topics (tópicos tendência ou assuntos do momento) enquanto as ações ocorriam no País.

Os protestos em Salvador também mobilizaram os internautas na capital. O medidor Trendsmap Salvador registrou que, entre os 10 assuntos mais comentados pelos usuários na cidade, os quatro primeiros se referiam ao ato realizado na região do Iguatemi - o grupo estava concentrado em frente ao shopping, seguiu pela Avenida Tancredo Neves e retornou para a estação de transbordo próximo ao Terminal Rodoviário.

Além dos verbetes que entraram no medidor nacional, as expressões "#ProtestoBA", "Tancredo" e "Iguatemi" também circularam entre os mais comentados em Salvador.

