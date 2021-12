Trabalhadores do estaleiro Enseada Indústria Naval realizam desde as 13h desta quinta-feira, 11, uma passeata pelo centro comercial de Salvador, em protesto contra as 470 demissões que ocorreram essa semana no empreendimento, situado no município de Maragogipe, Recôncavo Baiano.

A empresa é gerenciada pelo Consórcio Estaleiro Paraguaçu (CEP), formada pela Odebrecht, OAS e UTC tendo como principal cliente a Sete Brasil. As quatro empresas estão sendo investigadas pela Operação Lava Jato e têm vários executivos presos.

Os cerca de 2.500 manifestantes saíram da Praça Newton Rique, em frente ao Shopping Iguatemi, e até as 15h se concentravam em frente ao prédio da Fieb, no bairro Costa Azul, informou a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador). Apesar de não ocupar a via, o protesto causa lentidão na saída do bairro.

A passeata passou também pela avenida Tancredo Neves. O engarrafamento na região causa reflexos na Rótula do Abacaxi e na Bonocô, que também enfrentam lentidão. Na altura do Shopping Iguatemi, o trânsito já flui sem maiores transtornos. Equipes da Transalvador e da polícia acompanham a passeata.

Da Redação, com informações de Biaggio Talento Protesto engarrafa Costa Azul e região do Iguatemi; veja

adblock ativo