Protesto em SSA chama atenção sobre a violência obstétrica

Um protesto realizado em frente ao prédio do Ministério Público Estadual da Bahia (MP-BA), no bairro de Nazaré, na tarde desta sexta-feira, 11, fez parte da mobilização nacional contra a violência obstétrica #somostodxsadeli.

Impulsionado pelo caso da dona de casa Adelir Carmem Lemos de Góes, de 29 anos, de Torres, no Rio Grande do Sul, que foi obrigada judicialmente a realizar um parto cesáreo, o movimento reuniu um grupo de pessoas que acabou conseguindo um encontro com um promotor.

Segundo uma das manifestantes, Maria Santana, o ato envolveu colagens contra abusos obstétricos, abordagens na rua para explicar o ato, além do encontro com o representante do MP estadual.

Até as 17h40, o grupo ainda estava em reunião e não pôde fornecer detalhes sobre a conversa.

Na internet, um blog foi criado para informar as pessoas sobre a mobilização que ocorreu em 32 cidades. Conforme os ativistas envolvidos, o caso afeta direta ou indiretamente todos que militam por causas ligadas aos Direitos Humanos, Direitos das Mulheres, Direitos Sexuais e Reprodutivos, Direitos das Minorias e qualquer forma de violência contra as mulheres.

Entenda o caso

No último dia 31 de março, a juíza Liniane Mog da Silva, titular da Vara Criminal de Torres, no Estado do Rio Grande do Sul, determinou que fosse feita uma cirurgia cesariana na gestante Adelir.

A justificativa para a ação foi o resguardo dos direitos da criança pois, segundo a médica responsável, a gestante já tinha ultrapassado o tempo para realização do parto normal e o bebê estava em pé, o que agravava a situação, pondo a vida da paciente e do bebê em risco. Mas Adelir preferiu assinar um termo de compromisso para aguardar o processo de dilatação natural.

Com a ação, foi determinado que Adelir fosse encaminhada para um hospital local na cidade litorânea de Torres, para realização de uma cirurgia cesariana no dia 1º de abril. À noite, um oficial de justiça e policiais, munidos de um mandado judicial, foram até a casa da gestante para encaminha-la à unidade de saúde.

Segundo Adelir, os policiais a agrediram verbalmente, forçando-a a entrar na viatura e não permitiram que o marido a acompanhasse. Além disso, a gestante pediu para ser levada para um hospital específico e não teria sido atendida.

Na última sexta-feira, 4, a Associação Artemis - organização que atua na promoção da autonomia feminina e prevenção e erradicação de todas as formas de violência contra as mulheres - protocolou o caso como violência obstétrica e violação de direitos humanos na Secretaria Geral da Presidência da República.

