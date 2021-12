Protesto e emoção no enterro de artista circense

Amigos e familiares do artista circense, Ricardo Matos dos Santos, 21, assassinado na noite última terça-feira, 22, supostamente por policiais, acompanharam o enterro do jovem, às 11 horas desta quinta-feira, 24, no Cemitério da Quinta dos Lázaros. As cerca de 60 pessoas, na maioria moradores da comunidade do Bate Facho, próxima à Avenida Paralela, estão divididas entre o sentimento de dor pela perda do jovem - que não tinha antecedentes criminais - e de gana por justiça. Representantes de entidades de apoio a juventude, como Cezare De La Roca, coordenador do Projeto Axé, participaram da cerimônia.

De acordo com o pai de Ricardo, Jorge Lázaro Santos, a manifestação que seria feita na frente da sede do Ministério Público foi cancelada "porque não haverá clima para nada após o enterro". A coordenadora do Circo Picolino, Sara Gomes, lamentou a morte de Ricardo Matos. Segundo ela, o jovem se dedicava às atividades circenses desde os 11 anos de idade e "era um garoto exemplar".

Leia nota da Escola Picolino de Artes do Circo

*Com informações de Isa Lorena, do A TARDE

