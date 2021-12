Protesto de trabalhadores de call center congestiona trânsito na avenida ACM

Uma manifestação na manhã desta terça-feira, 2, deixou o trãnsito lento na Avenida ACM, sentido Shopping da Bahia, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o protesto aconteceu por volta das 9h30. Às 10h20 os manifestantes continuaram no local, mas liberaram a via. O trânsito permanece lento, mas fluindo.

A Polícia Militar está no local e não soube informar o motivo do protesto. Entretanto, trabalhadores terceirizados de uma empresa call center que presta serviço ao Planserv informam que profissionais de outro estado estão recebendo treinamento para atuar em funções administrativas ocupadas por baianos. Segundo eles, diversos profissionais de Salvador que atuam na sede do Planserv e no call center serão demitidos em janeiro de 2018.

Confira a carta na íntegra.

"Prezados

Vejam o que está por trás das propostas implantadas pelo Governo do Estado da Bahia para o Planserv:

As equipes do call center serão substituídas por profissionais contratados em Santa Catarina, fechando postos de trabalho na Bahia. Por decisão do Governador Rui Costa, trabalhadores de outro estado estão recebendo treinamento para atuar em funções administrativas outrora ocupados por Baianos. Só em Salvador, uma centena de profissionais que atuam na Sede do Planserv e no call center serão demitidos em janeiro de 2018.

As mudanças, negadas por diversas vezes pelo governo, estão sendo implementadas em um período de confraternizações e festejos, sem que a população e as instâncias fiscalizadoras dos atos do governo Rui Costa estejam alertas. A onda de demissão deve continuar atingindo também, as equipes de profissionais de saúde, favorecendo trabalhadores e a empresa de Santa Catarina, que já informaram sob o treinamento especializado no call center da área de saúde, a ser realizado em Florianópolis com mão de obra local e recursos provenientes do contribuinte Baiano.

Cabe ao eleitor Baiano decidir nas urnas se este é o modelo de governança que se quer implantar, diante do que é moralmente aceitável em um contexto de dificuldades e escassez de renda e ao Ministério Público do Estado averiguar a legalidade das medidas tomadas."

