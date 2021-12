Terminou em confronto com a Polícia Militar uma manifestação dos servidores da Prefeitura de Salvador ocorrida nesta terça-feira, 18, na região da Praça Castro Alves, no centro da capital. O motivo foi a utilização do carro de som que, segundo a PM, não é permitida sem autorização prévia.

Após a confusão, que durou cerca de 15 minutos, os trabalhadores foram liberados a seguirem com o carro de som até a prefeitura, onde encerraram a manifestação.

Confira o vídeo do confronto:

Da Redação Protesto de servidores municipais acaba em confusão com a PM

Em assembleia realizada na manhã desta terça, os servidores decidiram manter a greve, já que o patronato manteve a proposta de reajuste salarial de 2% retroativo a maio e 4,59% em novembro.

De acordo com informações do Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador (Sindseps), a categoria realiza uma nova assembleia nesta quinta-feira, 20, às 14h, na Praça do Campo Grande, onde se junta às manifestações do Passe Livre e segue até a Arena Fonte Nova.

