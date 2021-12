Protesto de rodoviários fecha Estação Mussurunga

Rodoviários realizam uma manifestação na Estação Mussurunga, em Salvador, na tarde desta terça-feira, 8, bloqueando a saída do terminal.

Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o protesto teve início por volta das 14h, e os manifestantes permitem apenas a entrada dos ônibus da estação.

Eles exigem redução da jornada de trabalho para 6h diárias e reajuste salarial.

Homens da da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) acompanham o ato, considerado pacífico.

Estação Pirajá

Na última sexta-feira, 4, um grupo de rodoviários também realizou uma manifestação na Estação Pirajá. Eles bloquearam os acessos ao terminal, impedindo a entrada e saída dos ônibus, além de esvaziarem pneus de alguns coletivos.

Na ocasião, os rodoviários reclamaram do não pagamento pelo chamado horário de trajeto, que corresponde ao tempo que eles levam para chegar até a garagem para prestar contas após o final do expediente.

Os trabalhadores exigiram, também, o pagamento das gratificações pelo trabalho durante o Carnaval.

O ato não recebeu apoio do sindicato, por considerar as reivindicações "inconsistentes".

Segundo informou a assessoria de comunicação do órgão, algumas empresas de ônibus da capital não pagam a hora extra e que, por conta disso, o expediente dos rodoviários só termina após a prestação de contas.

Com relação às gratificações do Carnaval, o Sindicato afirmou que o benefício foi acordado com a prefeitura e que ainda precisa ser repassado pelo executivo municipal para que o pagamento seja feito aos rodoviários.

