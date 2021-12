Protesto de rodoviários deixa cerca de 100 ônibus parados

Cerca de 100 ônibus permaneciam parados, até às 20h45 desta terça-feira, 8, na Estação Mussurunga, em Salvador, devido a manifestação de um grupo de rodoviários que impediam que os coletivos saíssem do terminal, segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador).

Os trabalhadores exigem reajuste salarial, redução da jornada de trabalho para 6h diárias, além do pagamento da gratificação do Carnaval e melhorias na infraestrutura nos terminais da cidade.

Os rodoviários, que iniciaram o protesto às 14h, permitiam apenas a entrada dos ônibus da estação. Homens da Polícia Militar e do Batalhão de Choque acompanharam o ato, considerado pacífico.

Assim como o protesto da última sexta-feira, 4, na Estação Pirajá, a manifestação desta terça em Mussurunga não recebeu apoio do Sindicato da categoria, que considera as reivindicações "inconsistentes".

Em nota enviada à imprensa, no início da noite, o presidente do Sindicato, Hélio Ferreira, informou que a gratificação de Carnaval ainda não foi repassada pela Prefeitura "em razão do processo burocrático, previsto em Lei quando se trata de verba pública".

Conforme Ferreira, assim que a verba for liberada será repassada imediatamente aos trabalhadores.

Negociações

Mais cedo, o Sindicato dos Rodoviários havia divulgado outra nota informando sobre o início das rodadas de negociação pela campanha salarial.

Conforme o órgão, a primeira reunião com os sindicatos patronais ocorre nesta quarta-feira, 9, na sede do Sindicato das Empresas de Transportes (Setps), às 14h.

Entre as principais reivindicações da categoria estão o reajuste salarial de 15%, redução da jornada de trabalho, ticket-alimentação de R$20, Participação nos Lucros e Resultados (PLR), além do pagamento integral do plano de Saúde e o fim da terceirização.

