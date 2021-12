Protesto de professores municipais afeta trânsito no centro

Os professores municipais fazem uma passeata nesta quinta-feira, 20, no centro de Salvador. Eles saíram da Praça Cairu e seguiram em caminhada até a Praça do Conde dos Arcos, no Comércio. Depois, o grupo retornou no Terminal da França e foi para a região do Mercado Modelo.

Durante a manifestação, os docentes ocuparam as vias, congestionando o trânsito no centro, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). A caminhada já acabou e o fluxo está normalizando na região.

Campanha salarial

Os professores estão com as atividades paralisadas nesta quinta, completando as 48 horas sem aula nas escolas municipais conforme foi aprovado pela categoria em assembleia.

Os atos fazem parte da campanha salarial e têm o objetivo de pressionar o governo municipal. Os docentes pedem 14,5% de reajuste, percentual considerado inviável pela prefeitura, que argumenta que esse índice "não condiz com a realidade brasileira" por conta da crise econômica.

A Secretaria Municipal de Educação (Smed) afirma que mantém dialógo com os trabalhadores e negocia outros benefícios, além do aumento da remuneração.

adblock ativo