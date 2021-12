Protesto de moradores provoca congestionamento nas imediações da Ceasa

Os motoristas que trafegam pelo Km 7 da BA-526, no trecho CIA-Aeroporto, enfrentam um congestionamento, na manhã desta terça-feira, 15, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

No início da manhã, moradores das imediações da Ceasa bloquearam a via com areia e sucata de veículos em protesto pela não construção de duas passarelas na região, que havia sido prometida pela administração pública.

Os manifestantes protestam ainda por emprego para os moradores e melhorias na infraestrutura da região. Ainda de acordo com a PRE, a limpeza da via começou a ser feita, mas o congestionamento ainda deve perdurar por mais algum tempo.

adblock ativo