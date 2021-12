Protesto de moradores pede melhorias para Subúrbio

Moradores do Subúrbio Ferroviário protestaram na manhã desta quinta-feira, 4. Cerca de 200 pessoas saíram do Largo do Luso em direção ao bairro de Paripe. Com bandeiras e faixas nas mãos, eles pedem "respeito para o Subúrbio".

O professor universitário Anderson Uprofeta, um dos articuladores da manifestação, disse que o protesto é "um pedido da comunidade para os governantes por melhorias para o Subúrbio". Eles reclamam da prestação de serviço público na região, principalmente nas áreas de saúde, educação, segurança e mobilidade urbana.

"O Subúrbio é uma região com mais transporte, mas a qualidade peca. Os ônibus são sucateados, o serviço é mau prestado. Queremos 100% de gratuidade para os estudantes nos trens e transporte marítimo do Subúrbio até a Barra", reivindica Uprofeta.

Vestido de Lampião, o artista plástico Adailson Neves reclama do setor de transporte na região. Por conto da manifestação, que é acompanhada por um trio elétrico, o trânsito está complicado no Subúrbio Ferroviário.

