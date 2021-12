Protesto de moradores interdita Estrada da Base Naval, BA-528

A Estrada da Base Naval (BA-528) ficou interditada no início da manhã desta quarta-feira, 30, por conta de uma manifestação de moradores contra o alto índice de atropelamentos na região. Os manifestantes formaram uma barreira na pista utilizando pneus e ocuparam o local com faixas.



De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE-BA), o protesto começou por volta das 5h nas imediações do Posto Inema e deixou o trânsito complicado na região por cerca de quatro horas. Segundo agentes, os moradores afirmam que já aconteceram cinco mortes por atropelamento no trecho.

Acidente no Largo de Roma deixou trânsito lento na região

Na Estrada de Campinas de Pirajá, por volta das 10h20, uma pessoa ficou ferida em uma colisão entre um Ford Eco Esporte e uma moto. Mais cedo, um atropelamento na Avenida Vasco da Gama, sentido Rio Vermelho, deixou o tráfego congestionado no local, já que a vítima foi atendida na via. Até as 10h30, foram registrados quatro acidentes, com um ferido em Salvador.

Nas demais vias da cidade, como Avenida ACM, sentidos Lucaia e Rótula, na Paralela, em ambos os sentidos, e na Bonocô, o fluxo deixa o trânsito intenso.



Nas últimas 24 horas, entre as 7h desta terça-feira, 29, e as 7h de hoje, foram registrados 14 acidentes, com nove feridos em Salvador.

adblock ativo