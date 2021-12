Protesto de feirantes congestiona avenida Jequitaia

Os comerciantes da Feira de São Joaquim protestaram nesta quinta-feira, 8, na avenida Jequitaia. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), eles fecharam o tráfego sentido Comércio, o que congestiona a avenida Jequitaia, Suburbana, Bonfim, Largo do Tanque e Uruguai.



A manifestação já foi interrompida, mas o fluxo continua complicado. De acordo com a Transalvador, os feirantes reclamavam do atraso nas obras de requalificação da feira. A reforma no equipamento começou em 2011 e conta com investimento de cerca de R$ 60 milhões. O serviço é realizado pela Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder).

adblock ativo