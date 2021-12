Protesto de ambulantes bloqueia a Estação da Lapa

Um grupo de ambulantes bloqueou, na noite desta quarta-feira, 10, a entrada e saída da Estação da Lapa, em Salvador. O protesto, que teve início às 18h, foi encerrado por volta das 18h45.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), por causa da manifestação, o fluxo de veículos ficou congestionado na região. Não há informações sobre o motivo do protesto.

Ainda de acordo com a Transalvador, o grupo ocupou os dois sentidos da via que dá acesso ao terminal de ônibus, mas se dispersou pouco tempo depois. Agentes do órgão de trânsito e policiais militares acompanharam o ato.

