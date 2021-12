Protesto das centrais sindicais impede a passagem de ônibus na Estação da Lapa

Um grupo de manifestantes, ligado as centrais sindicais, protesta nas imediações da Estação da Lapa nesta sexta-feira, 10. Eles impedem a passagem de ônibus que saem do Dique do Tororó e da avenida Vasco da Gama sentido o terminal rodoviário.

O ato faz parte do Dia de Mobilização Nacional contra a Reforma Trabalhista, que é realizado em várias capitais brasileiras. Por conta da manifestação, os passageiros precisam descer do coletivo e seguir andando.

A manifestação afeta o fluxo no Vale dos Barris, Dique do Tororó sentido Lapa e em vias do bairro de Nazaré. Para reduzir o impacto do protesto, agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) desviam o tráfego nas proximidades da Arena Fonte Nova e na avenida Vasco da Gama, no acesso à Praça João Mangabeira (Rótula dos Barris).

De acordo com o órgão, os motoristas têm como rotas alternativas seguir da Vasco da Gama para a Av. Anita Garibaldi, Vale do Canela, Mário Leal Ferreira (Bonocô) e Comércio.

Policiais militares acompanham a mobilização.

Por conta do protesto, os passageiros precisam sair e entrar da Lapa andando (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

Agentes da trânsito desviaram o trânsito no Dique por conta do protesto​ (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

Transporte urbano

Os rodoviários alegam que não pararam os ônibus nesta sexta. Contudo, foram impedidos de circular na região da Lapa. "Os trabalhadores estão mobilizados nesta manhã, mas não paralisaram as atividades. Os coletivos circulam normalmente", disse Fábio Primo, vice-presidente do sindicato da categoria.

De acordo com ele, esse é o único ponto com bloqueio de coletivos. Portanto, os ônibus estão circulando normalmente nos demais pontos da cidade.

Bloqueio impede passagem de ônibus sentido Lapa (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

