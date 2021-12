Protesto contra reformas trava trânsito na ACM e Bonocô

Uma manifestação contra as reformas trabalhistas e da Previdência travava o trânsito na avenida ACM, na altura do Shopping da Bahia, nesta sexta-feira, 31. O protesto foi finalizado por volta das 9 horas e os manifestantes seguiram para outro ato no Campo da Pólvora.

Com o fim da manifestação na ACM, o trânsito foi liberado, de acordo com a Superintência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Manhã complicada na ACM

O número de manifestantes é pequeno, mas foi o suficiente para fechar as faixas de pedestres da região. Inicialmente, eles bloquearam a passagem de veículos de quem vinha da ACM sentido Tancredo Neves. Mas, em seguida, também bloquearam a passagem de quem deixava a Rótula do Abacaxi e Bonocô em direção a ACM. Com isso, o trânsito ficou congestionado na região e nenhum veículo tem passagem liberada.

Durante o protesto, agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) desviaram parte do tráfego para os bairros da Pituba e Brotas.

Ônibus

Os rodoviários decidiram não parar, mas aderiram ao movimento realizando operação padrão nesta sexta, ou seja, circulando apenas na faixa da direita. Contudo, os trabalhadores que circulam na região da ACM decidiram cruzar os braços. Os ônibus que teriam trânsito livre na ligação com o metrô, por exemplo, também resolveram parar.

A iniciativa afeta a rotina de quem utiliza o transporte público. É o caso da empregada doméstica Simone Luz Santos, 44, que tenta chegar no trabalho. Ela deveria chegar às 8h30 no serviço para cuidar de uma criança, mas ficou presa no protesto.

Simone diz que concorda com o movimento, mas pede que as lideranças encontrem uma forma de se manifestarem sem prejudicar quem está indo trabalhar como ela.

Reformas

A manifestação faz parte de uma série de protestos que acontecem em todo país contra as medidas do governo do presidente Michel Temer (PMDB). Nesta sexta, sindicatos ainda organizam uma passeata do Campo da Pólvora sentido Forte do Barbalho.

Protesto contra reformas trava trânsito na ACM e Bonocô | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo