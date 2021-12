Protesto contra reformas deixa população 'presa' na ACM

O protesto contra a reforma da Previdência impactou na rotina de quem passou pela avenida ACM na manhã desta quarta-feira, 15. Com a pista bloqueada pelos manifestantes, ônibus e veículos foram impedidos de circular na região. Com isso, centenas de pessoas que acessaram a avenida ACM ou vias ligadas a essa região ficaram presas em congestionamentos.

>> Saiba como evitar as vias congestionadas por conta do protesto;

Foi o caso da técnica de enfermagem Márcia Cleide Nascimento, 38 anos. Ela deixou o plantão às 8 horas no Itaigara, mas não conseguiu ir para casa para descansar. Com o ônibus preso no bloqueio na ACM, Márcia teve que ir andando até a avenida Magalhães Neto para seguir em um coletivo pela orla.

A aposentada Olga Baqueiro, 68, também foi surpreendida pela manifestação. Ela estava em um ônibus que saiu do Itaigara às 7 horas com destino ao Largo do Tanque. Mas a viagem foi interrompida pelo ato contra a reforma da Previdência. Sem pressa, a aposentada decidiu esperar o fim da manifestação jogando caça-palavra.

Enquanto alguns foram prejudicados pelo protesto, o mototaxista Samuel Miranda, 38 anos, lucrou. Ele o movimento para conseguir clientes. Samuel está transportando quem quer ir para os bairros do Imbuí, São Cristóvão e São Marcos e não consegue seguir de ônibus.

adblock ativo